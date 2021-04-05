Фотовыставка ТАСС о Гагарине "Посланец мира" открылась в стенах МИД России

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Фотовыставка ТАСС "Посланец мира", посвященная 60-летию первого полета человека в космос, была открыта в понедельник в центральном здании Министерства иностранных дел России, передает корреспондент ТАСС. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Мы решили вместе с коллегами из министерства иностранных дел сделать такую выставку, где сконцентрировались на международном аспекте визитов Гагарина после первого полета. Как известно, он объехал без малого 40 стран. И во всех поездках его сопровождали фотокорреспонденты ТАСС. На фотографиях как раз отражена малая часть его огромного заграничного турне после исторического полета", - сказал Михайлов, открывая выставку.

Генеральный директор агентства указал на то, что "Посланец мира" - вторая экспозиция из серии мероприятий ТАСС, посвященных первому полету в космос. В частности, он напомнил, что накануне на Тверском бульваре открылась фотовыставка, рассказывающая о том, как встречали Гагарина в Москве. "С радостью хочу отметить, что эту выставку мы передаем в дар министерству иностранных дел для того, чтобы она украсила все наши загранучреждения и представительства", - добавил Михайлов. Кроме того, по его словам, ТАСС планирует еще целый ряд проектов, приуроченных ко Дню космонавтики: "Мы открываем сразу после Дня космонавтики большую выставку в Государственной думе, тоже посвященную первому полету человека в космос".

В свою очередь, Рябков подчеркнул уникальность выставки. "Каждый кадр, фотоснимок - это часть великой истории нашей великой страны. Мы видим на этих снимках Гагарина, его прекрасную улыбку, взгляд, обращенный в будущее, к звездам. Это действительно время, когда страна совершила цивилизационный прорыв и повела за собой все человечество", - отметил высокопоставленный дипломат.

Он также указал на роль агентства ТАСС в сохранении этих страниц истории. "Без ТАСС эта летопись была бы неполной. Снимки, сделанные лучшими мастерами фотодокументалистики, работавшими в агентстве в то время, - это шедевры. Посмотрите на постановку каждого кадра - какая перспектива, как падает свет. Поражает то, как мастера добились такого уровня и такого качества", - продолжил он.

Рябков выразил благодарность руководству агентства за то, что эти материалы были подарены министерству. "Они станут важнейшим элементом программы юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию полета Гагарина в космос, которые проводят министерство и наши загранучреждения в виртуальном формате, на уровне встреч, мероприятий формальных и неформальных. Мы по достоинству отметим этот величайший юбилей, несмотря на сохраняющиеся во многих странах ограничения", - заключил замглавы МИД.

Экспозиция выставки

Представленные на выставке 20 фотографий, многие из которых легко узнаваемы, охватывают период с 1962 по 1965 годы, на который пришлись визиты Гагарина в разные страны. Так, в рамках своего мирового турне он посетил Великобританию, Венгрию, Индию, Мексику, Норвегию, Швецию и Кубу. В Гаване, например, он общался с Эрнесто Че Геварой и Фиделем Кастро, а впоследствии был президентом Общества советско-кубинской дружбы. Кадры их встреч вошли в экспозицию. Есть также на выставке и кадр, запечатлевший встречу Гагарина с итальянской актрисой Джиной Лоллобриджидой. По воспоминаниям артистки, она была польщена знакомством с Гагариным и бережно хранит его фотографию с автографом. Еще на одном снимке можно увидеть, как легендарный советский летчик-космонавт вручает сувенирный значок юному жителю Стокгольма Леннарту Вестеру, который появился на свет как раз в день полета - 12 апреля 1961 года. Но, пожалуй, знаковой фотографией, изображающей Гагарина, является та, на которой он предстает с белым голубем в руках - символом мира.