Пищеблоки для обеспечения детей горячим питанием откроют в 28 школах в Ингушетии

МАГАС, 5 апреля. /ТАСС/. Работы по строительству и реконструкции столовых в 28 школах Ингушетии для организации горячего питания учащихся младших классов намерены завершить до конца текущего месяца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Ингушетии.

"На особом контроле находятся 28 школ, где отсутствуют пищеблоки. В настоящее время проводятся мероприятия по строительству, реконструкции, оснащению технологическим и холодильным оборудованием пищеблоков для обозначенных школ. Ввиду объемов работ и предъявляемых к создаваемым помещениям требованиям сроки завершения проектов были несколько увеличены: работы планируется завершить до конца апреля 2021 года", - передает пресс-служба слова министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой.

Как сообщается, в регионе 36,1 тыс. детей, обучающихся в начальной школе, с 1 сентября 2020 года они обеспечены бесплатным горячим питанием.

"Проводимые работы по созданию пищеблоков не сказываются на обеспечении детей горячим питанием, поскольку с самого начала учебного года во всех этих организациях выделены и оснащены мебелью помещения для приема пищи, созданы условия для мытья рук, за каждой школой закреплены пищеблоки близлежащих учреждений, откуда доставляется уже готовое горячее питание", - пояснила министр.

В ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию в январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.