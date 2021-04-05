В Северной Осетии разработают программу развития образования

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработают программу развития образования, основное внимание в которой будет уделено подготовке кадров, сообщил журналистам глава республики Вячеслав Битаров на открытии нового корпуса школы на 550 мест.

"Благодаря нацпроекту открываются и оснащаются школы. Но самое главное на сегодняшний день в образовании - это кадры. Поэтому мы сейчас создали рабочую группу во главе с вице-премьером Ириной Азимовой для разработки программы развития образования. Воспользуемся опытом Москвы и других успешных в этом направлении регионов. В программе основное внимание будет уделено воспитанию кадров, в том числе руководящего состава", - отметил руководитель республики.

По его словам, программа будет разработана к 1 августа. Она будет способствовать дальнейшему развитию и повышению качества образования в Северной Осетии.

В понедельник благодаря открытию нового корпуса школы № 44 на 550 мест во Владикавказе по нацпроекту "Образование" удалось ликвидировать обучение в ней во вторую смену.

"В этой школе благодаря строительству нового корпуса ликвидировали вторую смену, и теперь дети будут заниматься в одну смену. И так точечно будем подходить к каждой школе, где у нас есть вторые смены", - сказал журналистам глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Школа построена в 31-32 микрорайоне Владикавказа, там будут обучаться дети 7-11-х классов, остальные продолжат обучение в уже существующей по улице Гагарина. На строительство школы было направлено более 413 млн рублей. В трехэтажном здании созданы гардеробные, кабинеты, актовый зал на 270 человек, медицинские кабинеты, библиотека, столовая. Кроме того, в школе создан метеокабинет, в котором учащиеся смогут вести ежедневный мониторинг за погодой. В школе оборудованы и шахматные классы, а также спортивный зал.