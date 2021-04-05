Москалькова: к работе ЕСПЧ есть вопросы в связи с политической ангажированностью

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Деятельность Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вызывает ряд вопросов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о политической ангажированности ЕСПЧ по отношению к РФ.

"К сожалению, есть вопросы. Я встречалась с председателями ЕСПЧ трижды… и задавала один и тот же вопрос - непрозрачность очереди, почему в отношении одного человека [жалоба] рассматривается через полгода, а в отношении другого через пять лет?" - сказала омбудсмен. "Невозможность понять, по каким мотивам твою жалобу признали неприемлемой", - добавила она.

В то же время омбудсмен назвала полезным сотрудничество России с Советом Европы и ЕСПЧ, который стал "неким правозащитным лифтом, который поднял уровень защиты". "И у человека есть всегда чувства, что если он, по его мнению, не добьется справедливости в России, то он может обратиться в наднациональный орган", - сказала она.

Также омбудсмен подчеркнула, что есть решения, с которыми "наши судебные органы, общественность, гражданское сообщество не согласны". "Но все-таки это единицы", - добавила она.

Ранее Москалькова заявила, что не видит необходимости в создании российского суда по правам человека, но отметила, что такая структура может быть создана на уровне СНГ в качестве "наднационального суда по правам человека".