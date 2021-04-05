{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: в Скопье началась массовая вакцинация от коронавируса "Спутником V"

Вакцинацию проходят сотрудники полиции, министерства внутренних дел, фармацевты, воспитатели детских садов, учителя, а также другие категории, входящие в так называемую критическую группу представителей государственной инфраструктуры

ЗАГРЕБ, 5 апреля. /ТАСС/. Массовая вакцинация жителей столицы Северной Македонии началась в понедельник с использованием российского препарата "Спутник V". Об этом сообщил северомакедонский телеканал "24 вести".

По данным телеканала, прививочная кампания, в ходе которой власти республики планируют вакцинировать от 3 до 4 тыс. человек ежедневно, стартовала на столичной спортивной арене "Борис Трайковский", специально переоборудованной для этих целей.

В настоящее время вакцинацию проходят сотрудники полиции, министерства внутренних дел, фармацевты, воспитатели детских садов, учителя, а также другие категории, входящие в так называемую критическую группу представителей государственной инфраструктуры. Их прививают российским препаратом "Спутник V".

С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 134,8 тыс. случаев заражения (6,5% населения), более 3,9 тыс. пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Первый этап иммунизации населения от новой коронавирусной инфекции в Северной Македонии стартовал 17 февраля с использованием препарата американского производства Pfizer.

Теги
Северная МакедонияПандемия COVID-19
В честь десятилетия "Игры престолов" выпустят яйцо "Фаберже" за $2,2 млн
Дизайн изделия вдохновлен историей Дейенерис Таргариен
Читать полностью