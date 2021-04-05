СМИ: в Скопье началась массовая вакцинация от коронавируса "Спутником V"

ЗАГРЕБ, 5 апреля. /ТАСС/. Массовая вакцинация жителей столицы Северной Македонии началась в понедельник с использованием российского препарата "Спутник V". Об этом сообщил северомакедонский телеканал "24 вести".

По данным телеканала, прививочная кампания, в ходе которой власти республики планируют вакцинировать от 3 до 4 тыс. человек ежедневно, стартовала на столичной спортивной арене "Борис Трайковский", специально переоборудованной для этих целей.

В настоящее время вакцинацию проходят сотрудники полиции, министерства внутренних дел, фармацевты, воспитатели детских садов, учителя, а также другие категории, входящие в так называемую критическую группу представителей государственной инфраструктуры. Их прививают российским препаратом "Спутник V".

С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 134,8 тыс. случаев заражения (6,5% населения), более 3,9 тыс. пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Первый этап иммунизации населения от новой коронавирусной инфекции в Северной Македонии стартовал 17 февраля с использованием препарата американского производства Pfizer.