Москалькова: наличие омбудсмена в Белоруссии упростило бы сотрудничество в защите прав

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что наличие омбудсмена в Белоруссии упростило бы сотрудничество в вопросах защиты прав человека, однако общий язык во взаимодействии с государственными органами республики есть. Такое мнение она привела в понедельник в эфире радио "Вести ФМ", отвечая на вопрос, почему Россия не настаивает на введении института уполномоченного по правам человека в Белоруссии в рамках Союзного государства.

"Настаивать в данном случае невозможно, потому что это внутреннее дело страны, как обустраивать систему защиты прав человека. Но мне было бы легче работать, если бы был уполномоченный, с которым бы можно было напрямую взаимодействовать", - заявила она.

Москалькова отметила, что в 2020 году она направила обращения напрямую генеральному прокурору и в следственные органы Белоруссии. "Были освобождены наши журналисты, они прислали мне очень трогательное обращение со словами благодарности, то есть общий язык у нас есть. Все равно вопросы решаются и омбудсмен должен находить, если у него нет прямого контакта, работать через другие органы", - добавила она.

В середине августа 2020 года Москалькова обращалась к послу РФ в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с просьбой сообщить ей о причинах задержания и условиях содержания россиянина Важенкова и других российских граждан, задержанных в Белоруссии на фоне беспорядков. Позже Важенков был отпущен, как сообщал ТАСС его адвокат Антон Гашинский, уже находясь в России, он был госпитализирован в связи с полученными в изоляторе травмами.