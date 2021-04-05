Юристы Вайнштейна добиваются пересмотра дела, по которому его приговорили к 23 г. тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Американский продюсер Харви Вайнштейн добивается в апелляционном суде штата Нью-Йорк пересмотра вынесенного ему приговора по делу о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на судебные материалы.

Суд по делу продюсера завершился в Нью-Йорке в марте 2020 года. Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. При этом он был признан невиновным в двух случаях изнасилования, по которым ему грозило пожизненное тюремное заключение. Продюсер отбывает заключение в штате Нью-Йорк.

По информации издания, юристы Вайнштейна требуют пересмотра дела, настаивая на том, что судья Джеймс Берк в районе Манхэттен "грубо пренебрегал" своим обязательством обеспечивать честный судебный процесс.

В частности, адвокаты указывают на то, что судья не должен был допускать дачи показаний четырьмя женщинами, утверждения которых относительно Ванштейна не были ранее использованы для выдвижения официальных обвинений. По словам юристов продюсера, свидетельства этих женщин не имеют отношения к обвинениям, на которых строился судебный процесс.

Кроме того, в апелляции указывается, что судья Берк нарушил свои полномочия, допустив в состав жюри присяжных женщину, которая позднее выпустила книгу, в которой затрагивалась тема отношений между молодыми девушками и пожилыми мужчинами. По словам юристов, в процессе отбора жюри эта женщина предоставила ложные свидетельства относительно содержания этой книги.

Юристы Вайнштейна указывают на то, что суд, приговоривший продюсера к 23 годам тюремного заключения, избрал для него чересчур суровую меру пресечения. "Мы полностью уверены, что апелляционный суд исправит допущенные ошибки и вернет дело на рассмотрение другого судьи", - приводит газета слова юристов Вайнштейна.