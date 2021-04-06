США заявили, что они на пути к получению необходимого количества доз для вакцинации

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты все еще находятся на пути к получению необходимого количества препаратов для того, чтобы все совершеннолетние американцы смогли вакцинироваться от коронавируса до конца мая. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы все еще находимся на пути к получению количества доз, необходимого для проведения вакцинации всех совершеннолетних американцев к концу мая", - отметила она, добавив, что вашингтонская администрация уверена в том, что достигнет в этом успеха.

Псаки попросили прокомментировать инцидент на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе (штат Мэриленд), где 15 млн доз вакцины американской Johnson & Johnson оказались испорченными из-за смешения по ошибке препарата с компонентами вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, которая также производилась на этом заводе. "Этот завод даже не был одобрен Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов. Поэтому мы не полагались на эти дозы в деле вакцинации американского населения. Мы рассчитываем на дозы [вакцины от компаний] Moderna и Pfizer. Johnson & Johnson также заверила нас, что мы получим в апреле 24 млн доз, которые они [ранее] обещали", - подчеркнула пресс-секретарь.

Кроме того, продолжила Псаки, США ведут консультации с AstraZeneca о поиске новой площадки для производства ее версии вакцины, которая пока не одобрена для использования на территории страны. Несмотря на это, американское правительство заказало у компании 300 млн доз. Часть произведенных препаратов была передана Канаде и Мексике.

Ранее вашингтонская администрация приняла решение, что завод Emergent Biosolutions в Балтиморе перейдет полностью под контроль Johnson & Johnson. Власти обеспокоены, что из-за этого инцидента доверие населения к двум препаратам может быть подорвано, что идет вразрез с планами американских властей ускорить темпы вакцинации в стране. При этом представитель завода заявил, что производство препарата британско-шведской компании не будет прекращено, пока на предприятие не поступит измененная версия договора.