Шувалов предложил создать Центр медицинских компетенций стран-членов БРИКС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предлагает создать Центр медицинских компетенций стран-членов БРИКС для оценки рисков, связанных со здоровьем граждан этих стран. Об этом Шувалов написал в авторской колонке в РБК.

"Участники ММС (Механизм межбанковского сотрудничества) при поддержке НБР (Новый банк развития) могли бы способствовать созданию Центра медицинских компетенций стран-членов БРИКС, задачей которого было бы оценивать текущие риски, связанные со здоровьем людей в наших странах. Такой Центр мог бы регулярно собирать и обнародовать общедоступные результаты исследований и тестирований, способствуя обмену опытом и улучшению координации между министерствами чрезвычайных ситуаций, защиты окружающей среды и природы, общественного здравоохранения стран БРИКС в сфере вакцинации и иммунопрофилактики", - считает Шувалов.

Кроме того, по мнению главы ВЭБ, такой центр также способствовал бы ускорению сертификации и распространения в государствах БРИКС вакцин, произведенных странами-членами пятерки. "Задел для реализации подобной инициативы уже создан. В пандемию была запущена линия помощи "Из России с любовью", в рамках которой медикаменты и необходимое оборудование, включая мобильные госпитали и аппараты искусственной вентиляции легких, доставляются в другие страны БРИКС. Более того, в рамках этой инициативы в Бразилии в январе было запущено производство "Спутника V", - пояснил Шувалов.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.