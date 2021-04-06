Облачная погода и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве 6 апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 10-12 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс двух градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах плюс 8 - плюс 13 градусов, на западе области местами пройдет небольшой дождь. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.