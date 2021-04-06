"Биокад" планирует выйти на выпуск до 6 млн доз "Спутника V" в месяц

ТАШКЕНТ, 6 апреля. /ТАСС/. Биотехнологическая компания "Биокад" вышла на ежемесячный объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в 2 млн доз, а летом планирует выпускать 5-6 млн доз в месяц. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании Алексей Торгов в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром".

По его словам, с начала запуска производства вакцины на площадках компании в ноябре прошлого года "Биокад" выпустил около 3 млн доз вакцины.

"Мы выходим на это постепенно. Я думаю, ближе ко второй половине года, июнь - июль", - сказал Торгов, отвечая на вопрос о сроках выхода на ежемесячный выпуск в 5-6 млн доз. За шесть месяцев 2021 года компания произведет примерно 4-6 млн доз вакцин, добавил он.

Торгов отметил, что прогнозировать точные объемы выпуска вакцины трудно в связи со сложной технологией производства. "Это не химический препарат, где можно взять субстанцию и сделать из нее таблетки, здесь биология и всегда очень большой размер погрешности, поэтому мы исходим из консервативных прогнозов", - пояснил он.

По словам замгенерального директора компании, вакцина производится в больших тысячелитровых реакторах большими сериями. "Если серия получилась, она есть. Если не получилась, ее целиком нет", - сказал он.

В сентябре 2020 года компания "Биокад" (Санкт-Петербург) подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". "Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний - таких, как рак, ВИЧ-инфекция, рассеянный склероз и т.д.