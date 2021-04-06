На строительство Камчатской краевой больницы направят 6,9 млрд рублей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 6,9 млрд рублей на первый этап строительства нового здания для Камчатской краевой больницы, об этом сообщается во вторник на сайте правительства РФ.

Ранее о необходимости поддержать строительство новой краевой больницы на Камчатке заявил президент России Владимир Путин. Новый комплекс, который уже спроектирован, должен представлять собой современный медицинский кластер, который будет включать и лечебно-диагностический, и палатный корпуса, оказывать все основные направления медицинской помощи.

"На первый этап строительства нового здания для Камчатской краевой больницы будет направлено 6,9 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств в 2021-2023 годах подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения". Новое здание должно открыться в 2023 году. Его площадь составит более 33,6 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Мишустин в рамках рабочей поездки на Камчатку в августе 2020 года назвал разгильдяйством то, что объект до сих пор не завершен, и поставил строительство на особый контроль. По результатам поездки Мишустин поручил профинансировать строительство на 8,4 млрд рублей (в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минздраву РФ, в объеме 1 млрд рублей, Минвостокразвития РФ - 1,5 млрд рублей, иных источников средств федерального бюджета - 4,4 млрд рублей и бюджета Камчатского края - 1,5 млрд рублей).

Действующая камчатская краевая больница им. Лукашевского располагается в девяти зданиях, построенных в 1950-1970 годах, не отвечающих современным строительным нормам, техническим и медицинским стандартам. Износ зданий достигает 80%, при этом больница размещена на площадке, имеющей сейсмическую оценку в 10 баллов.