ВЦИОМ: почти все участники проектов "Россия - страна возможностей" верят в свой успех

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Более 90% участников проектов платформы "Россия - страна возможностей" верят в то, что могут самореализоваться в РФ, свыше 80% отмечают только позитивные изменения в жизни после участия в подобных конкурсах. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организации.

"92% участников платформы, опрошенных ВЦИОМ, уверены в том, что в России у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни, только 8% сомневаются в этом", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, слова которого приводит пресс-служба.

Опрос проводился в марте этого года среди 480 наставников участников конкурса для школьников "Большая перемена", участников других проектов - "Лидеры России", "Цифровой прорыв", "Мастера гостеприимства", "Учитель будущего", "Моя страна - моя Россия", "Управляй!" и CASE-IN.

"Большинство наставников, учителей и родителей участников конкурса "Большая перемена" (90%) уверены, что у молодых людей сейчас есть все возможности реализовать себя в России и добиться успеха в жизни", - отметили в пресс-службе. 77% участников проектов платформы верят в возможность реализоваться в своих регионах.

Большинство опрошенных победителей проектов (83%) заявили о том, что участие и конкурсные успехи позитивно повлияли на их самореализацию. На отрицательное влияние не указал ни один из участников анкетирования. Притом 78% конкурсантов отметили, что стали более уверенными в себе, а каждый второй респондент рассказал, что стал более счастливым.

Кроме того, 70% школьников признались, что участие в конкурсе помогло им определиться с будущей профессией. Также большинство школьников (58%) отметили "крайне положительный" эффект от конкурса при самореализации, еще 38% - "скорее положительный". Только 4% респондентов не отметили никаких значительных изменений, 1% опрошенных дали отрицательный ответ. Абсолютное большинство респондентов (85%) сообщили, что хотели бы принять участие в других проектах платформы. Среди участников "Большой перемены" доля таких ответов составила 95%.