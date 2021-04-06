На Украине заявили, что поставки вакцин от коронавируса находятся под угрозой срыва

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о задержке поставок вакцин от коронавируса по вине правительств стран, на территории которых расположены основные мощности по производству препаратов. Об этом он написал в Facebook .

"Украина законтрактовала 14 млн доз вакцины, еще 8 млн доз должны получить в рамках инициативы COVAX. Но поставки срываются - их блокируют правительства стран, в которых расположены основные мощности по производству вакцин", - отметил глава Минздрава.

В то же время он выразил уверенность, что до конца текущего года все украинцы, которые хотят сделать прививку от COVID-19, смогут вакцинироваться бесплатно. "Мы продолжаем вести переговоры и, надеюсь, в ближайшее время условимся о поставках на Украину еще 15 млн доз вакцин. В общей сложности у нас будет не менее 37 млн доз вакцин в этом году. Это значит, что мы сможем бесплатно вакцинировать всех желающих до конца 2021 года", - отметил Степанов.

Медицинская система

Возможности по борьбе с COVID-19 медицинской системы на Украине практически исчерпаны, в том числе почти подошел к концу резерв коек для пациентов, которым требуется кислород, добавил Степанов.

"В медучреждениях пребывает более 47 тыс. больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом - до 67 тыс. Это предел, увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул", - сказал он на брифинге.

При этом министр отметил, что количество заболевших и летальных случаев продолжает расти. "Статистика достаточно грустная. <...> Количество смертельных случаев за минувшую неделю составило 2 455 тыс., что на 400 смертельных случаев больше, чем на предыдущей неделе. Выросло также количество заболевших за неделю, составив 103 497 человек", - сказал он.

Министр напомнил, что в "красной" зоне карантинных ограничений находится 11 областей. Загруженность коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация, добавил Степанов, в Киеве, Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях.

По данным Минздрава, с начала кампании на Украине вакцинировали 304 678 человек одной дозой, только два украинца получили две дозы.

Вакцинацию от коронавируса страна начала одной из последних в Европе - 24 февраля. На Украине зарегистрированы три вакцины: Covishield американской фирмы Pfizer, а также CoronaVac. От российского препарата "Спутник V" Украина отказалась. За время пандемии в стране подтверждены 1 769 164 случая коронавируса, выздоровели 1 362 379 человек и более 35 тысяч умерли. За минувшие сутки заразились 13 276 человек.