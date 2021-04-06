Шойгу потребовал принять меры по противодействию коронавирусу при проведении парада Победы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от должностных лиц принять меры по недопущению распространения COVID-19 в войсках при подготовке и проведении парада Победы на Красной площади.

"Требую от всех должностных лиц обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, в том числе по недопущению распространения COVID-19. Для нас главное - сохранить здоровье участников и гостей торжеств", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он отметил, что тренировки личного состава и техники при подготовке к параду "проходят с соблюдением строгих мер безопасности".

"В местах размещения каждого парадного расчета развернуты медицинские пункты. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию территории и техники. Все участники парада привиты от коронавирусной инфекции и имеют к ней иммунитет", - сообщил министр.

Он также потребовал обеспечить безопасность личного состава при проведении плановых контрольных проверок, которые начались в органах военного управления, соединениях и воинских частях.

"Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники", - сказал Шойгу.

Вакцинация военнослужащих

По словам Шойгу, полный курс прививок от коронавирусной инфекции прошли более 370 тыс. российских военнослужащих.

"Первый компонент вакцины получили свыше 425 тыс. человек. Среди них 75 тыс. курсантов, преподавателей военных вузов и довузовских образовательных организаций. Более 370 тыс. военнослужащих прошли полный курс вакцинации", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что дефицита препарата в Вооруженных силах РФ нет.

"Объемы поставок позволяют провакцинировать всех военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал", - отметил министр.

Говоря о ситуации с коронавирусной инфекцией в армии, он сказал, что проводятся лечебно-профилактические мероприятия по недопущению ее распространения в воинских коллективах.

"Военнослужащим с COVID-19 своевременно оказывается медицинская помощь. В настоящее время выздоровели 98,5% инфицированных. Массовой заболеваемости не допущено, количество выявленных случаев заражения стабильно снижается. Во многом этому способствует вакцинация личного состава", - сказал министр обороны.

Санитарные меры в ходе призыва

Шойгу приказал руководству военных округов и Северного флота лично контролировать соблюдение санитарных требований при доставке в войска молодого пополнения в рамках весенней призывной кампании.

"Командующим войсками военных округов и Северным флотом необходимо взять под личный контроль соблюдение санитарных требований при доставке новобранцев в части", - распорядился Шойгу.

Он сообщил, что первого апреля в 83 субъектах РФ началась призывная кампания, приступили к работе более 2,7 тыс. призывных комиссий, все они обеспечены необходимым медицинским имуществом, в том числе тест-системами для выявления COVID-19.

"Завершается вакцинация сотрудников военкоматов. В первую очередь привили тех, кто непосредственно участвует в призыве граждан на военную службу", - сказал министр.

По его словам, организована регулярная дезинфекция зданий и территорий военных комиссариатов, призывных сборных пунктов, а также автотранспорта, предназначенного для перевозки призывников.

"Сборные пункты готовы к отправке молодого пополнения, продовольствие и вещевое имущество завезены", - констатировал Шойгу.

Спецподразделения подготовки экипажей

Кроме того, Шойгу сообщил, что специальные подразделения для подготовки боевых экипажей и расчетов будут созданы на базе окружных центров и учебных воинских частей на основе шестилетнего опыта проведения Армейских международных игр.

"В завершение тематической части совещания обсудим, как идет создание штатных учебных подразделений для подготовки экипажей, расчетов и групп. Анализ итогов Армейских международных игр показывает, что они являются эффективной формой совершенствования боевой выучки личного состава", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что за шесть лет в состязаниях приняли участие около 3 млн российских военнослужащих, более 3,5 тыс. из них стали призерами.

"Чтобы максимально использовать полученный опыт, принято решение на базе окружных центров и учебных воинских частей создать специальные подразделения для подготовки экипажей, расчетов и групп. Предусматривается, что командиры и инструкторы таких подразделений будут назначаться из числа победителей Игр", - сказал министр.

По его словам, на заседании во вторник будет проведен анализ этой работы. Далее селектор продолжился в закрытом для прессы режиме.

Цифровые сервисы

Шойгу сообщил о планах внедрять современные цифровые сервисы, чтобы повысить прозрачность услуг по предоставлению жилья военным.

"Для прямой коммуникации с военнослужащими планируется более широко внедрять современные цифровые сервисы, благодаря чему повысится прозрачность услуг по предоставлению жилья", - сказал он.

По его словам, на совещании будет доложено о том, как ФГАУ "Росжилкомплекс" реализует поставленные задачи. По оценке Шойгу, эта структура создана в Минобороны для решения задач, направленных на совершенствование жилищного обеспечения военнослужащих.

"В результате будут обеспечены максимальная эффективность процесса распределения жилья, надлежащая эксплуатация жилищного фонда и оптимизация расходов на его содержание", - отметил министр.