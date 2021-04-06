Яровая раскритиковала Минздрав за приказ о порядке оказания медпомощи онкобольным детям

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая раскритиковала проект приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи детям с онкозаболеваниями.

Выступая во вторник на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей, парламентарий отметила, что в новом проекте приказа "ушли даже ранее существовавшие хотя бы элементарные наметки на то, в какие сроки можно ожидать помощи". "Если раньше было, что консультацию необходимо дать ребенку не позднее пяти рабочих дней с даты направления, взять биопсийный материал в течение одного дня, то теперь даже этого нет", - указала Яровая.

"Дайте родителям, пациентам и врачам понятную зеленую дорожную карту. Такое упорство не создавать маршрутизацию детей из регионов означает одно - у них вообще теряется шанс на то, чтобы встретиться с квалифицированными врачами и получить правильную диагностику и лечение. Конечно, мы не можем согласиться с таким подходом. И мы считаем, что это не просто чудовищная ошибка, а полное нарушение законных прав и интересов пациентов, грубейшее нарушение", - сказала депутат.

С 1 сентября 2022 года должен вступить в силу приказ Минздрава о порядке оказания медпомощи по детской онкологии и гематологии. Документ устанавливает нормы оказания медпомощи при таких заболеваниях в медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи, в скорой помощи, а также в клиниках специализированной медпомощи. В приказе также указаны правила работы отделения и дневного стационара детской онкологии и гематологии, хирургического онкологического отделения профильной медорганизации.