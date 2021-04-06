Лавров не исключает производство индийских вакцин от коронавируса в России

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, что не исключает, что на российской территории будет производиться индийская вакцина от коронавируса.

"Я не исключаю, что дальнейшее сотрудничество в этой сфере охватит и производство [индийской] вакцины на российской территории. Наверное, специалисты должны это обсуждать и исходить из максимальной эффективности такого рода взаимодействия", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Министр также обратил внимание на то, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже с несколькими контрагентами в Индии заключает контракты на производство российской вакцины "Спутник V" на территории страны. По его словам, общий объем производства должен составить порядка 700-750 млн доз.

Индия выпускает два вида вакцин: Covishield (местное название вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом) и Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Кроме того, еще около 20 препаратов готовятся к использованию, в том числе российская вакцина "Спутник V".