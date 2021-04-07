Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника

Благовещение — один из самых главных и радостных праздников в православном календаре. Рассказываем о его истории и том, как его провести.
Дата празднования
В православии Благовещение входит в перечень двенадцати важнейших праздников после Пасхи. Его отмечают каждый год в один и тот же день. В православной церкви, которая ведет летоисчисление по юлианскому календарю, — это 7 апреля. В этом году Благовещение выпадает на 6-ю неделю Великого поста. Это значит, что в праздник разрешается есть рыбу.
Смысл и история
События Благовещения описаны только одним евангелистом — Лукой, а также встречаются в некоторых апокрифах.
Архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами", сообщив, что Она обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия. В христианской традиции считается, что это известие стало первой благой вестью, которую человечество получило со времен грехопадения Адама и Евы.
Название праздника
Само название "Благовещение" ("Евангелисмос" по-гречески) — от слова "Евангелие". "Евангелие" — означает "благовестие", "радостная весть".
Название праздника вошло в обиход только с VII века. До этого в сочинениях авторов тех лет встречались названия: "День приветствия", "Возвещение", "Приветствие Марии", "Зачатие Христа", "Начало искупления" и т.д. Полное название праздника в православии звучит так: "Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии".
Хотя сам праздник появился раньше: большинство историков считают, что традиции праздновать Благовещение установились не ранее IV века.
Кто празднует Благовещение 7 апреля
Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская православные церкви, Украинская греко-католическая церковь (в пределах Украины), а также старообрядцы отмечают Благовещение по юлианскому календарю — 7 апреля.
Традиции праздника
По традиции после Литургии во многих храмах выпускают белых птиц. Этот обычай восходит к народной традиции встречи весны. Как и многие другие, этот языческий обычай с приходом христианства был адаптирован к христианским ценностям. Из Евангелия мы узнаем, что Святой Дух сошел на Господа во время его крещения в реке Иордан в виде голубя. Непорочное Зачатие Девой Марией Иисуса Христа архангел Гавриил также объясняет действием Духа Святого: Дух Святой найдет на Тебя и сила Вышнего осенит Тебя (Лк 1:35). Из слияния народного обычая, образа Святого Духа и евангельских слов и появилась эта традиция.
В этот день не совершаются заупокойные службы и моления, церковь также не проводит венчания в этот день. Те, кто хотят пожениться, не вступая в противоречие с православными традициями, могут это сделать начиная с первого воскресенья после Пасхи.