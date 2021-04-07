Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника

По традиции после Литургии во многих храмах выпускают белых птиц. Этот обычай восходит к народной традиции встречи весны. Как и многие другие, этот языческий обычай с приходом христианства был адаптирован к христианским ценностям. Из Евангелия мы узнаем, что Святой Дух сошел на Господа во время его крещения в реке Иордан в виде голубя. Непорочное Зачатие Девой Марией Иисуса Христа архангел Гавриил также объясняет действием Духа Святого: Дух Святой найдет на Тебя и сила Вышнего осенит Тебя (Лк 1:35). Из слияния народного обычая, образа Святого Духа и евангельских слов и появилась эта традиция.

В этот день не совершаются заупокойные службы и моления, церковь также не проводит венчания в этот день. Те, кто хотят пожениться, не вступая в противоречие с православными традициями, могут это сделать начиная с первого воскресенья после Пасхи.