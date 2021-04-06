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Кузнецова предложила предоставлять многодетным бесплатную услугу по присмотру за детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что в регионах успешно реализуются проекты подобного рода

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает предоставлять многодетным семьям бесплатную услугу по присмотру и уходу за детьми. Такой идеей она поделилась в ходе круглого стола "Экспертное обсуждение поддержки многодетных семей" на площадке партии "Единая Россия".

"Шанс родителям для самореализации важно дать даже в условиях многодетности или принятия решения о рождении следующего ребенка. Что это может быть? А это содействие в присмотре и уходе [за детьми]. Сегодня принят стандарт [услуг] нянь, присмотра и ухода благодаря Министерству труда и социальной защиты РФ. Важно делать следующий шаг, а именно обеспечение бесплатным присмотром и уходом семей с детьми", - заявила Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что в ряде субъектов РФ успешно реализуются подобного рода проекты. "Их важно распространять, укреплять и усиливать. И при необходимости переводить на уровень федеральной поддержки", - сказала она.

Кроме того, Кузнецова предлагает принять меры для поддержки работодателей, чтобы было выгодно принимать на работу многодетных матерей. "Рождение следующего ребенка должно вести к повышению благополучия и уровня обеспеченности семьи в России", - сказала она.

Также Кузнецова отметила, что важно формировать позитивный образ многодетных семей и прививать традиционные ценностные ориентиры молодежи. "Многодетность должна быть статусной и престижной, о многодетности должны говорить гордо", - подчеркнула она.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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