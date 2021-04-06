В Дании смягчили меры для ограничения распространения COVID-19

За парты на неполный день вернулись учащиеся 5-8 классов, первого и второго года обучения в старшей школе, а также некоторые студенты университетов, которым необходимо посещать практические занятия. Получающие профессионально-техническое образование имеют возможность вернуться в школы на полный день.

Для посещения ряда мест необходим сертификат, в котором указано о факте вакцинации, отрицательном результате теста на коронавирус или о наличии антител после COVID-19.

С 1 марта власти на фоне снижения числа новых случаев заражения начали постепенно отменять ограничительные меры - отдельным магазинам, в частности мебельным и одежды, с площадью до 5 тыс. кв. м, но не в крупных торговых центрах, было позволено открыться при повышенных требованиях в отношении социальной дистанции. Постепенно возобновляется культурная жизнь, а также спортивные занятия на свежем воздухе при максимальном числе участников не более 50. C 22 марта также разрешено собираться группами не более 10 человек вместо пяти.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 233 797, количество жертв составляет 2 430. 27 декабря в стране началась вакцинация, ее планируется завершить в середине августа. На настоящий момент привито около 7% населения.