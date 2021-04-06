Госдума вводит запрет на изъятие домашних животных за долги

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, которым вводится запрет на изъятие у граждан за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.

В действующей редакции Гражданского процессуального кодекса РФ содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Законопроект дополняет этот перечень указанием на домашних питомцев, определенных в законе об ответственном обращении с животными.

Поправками ко второму чтению уточняется, что не могут быть изъяты животные, не используемые в предпринимательской деятельности.

"Это правильно, исходя из гуманного отношения не только к домашним питомцам, но и к их владельцам", - заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик отметил, что животные становятся членами семьи, их изъятие - "очень болезненное событие". "Это недопустимо. Принятый сегодня законопроект позволит предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное", - сказал Володин журналистам.

Авторами законопроекта выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (оба - фракция "Единая Россия").