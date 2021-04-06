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Пандемия COVID-19

Эксперт: третья волна пандемии может начаться из-за более заразного штамма коронавируса

И.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов отметил, что у британского варианта вируса выше репродуктивный индекс

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Третья волна пандемии в России теоретически может быть связана с появлением более заразного штамма коронавируса, такое мнение во вторник выразил и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

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"Если мы учтем, что индекс репродуктивный выше у британского варианта, если он будет активно сейчас распространяться, то в теории третья волна, наверное, если мы гипотетически о ней говорим, она, может быть, как раз связана с появлением более вирулентного варианта", - сказал он в рамках научной сессии РАН "Нанотехнологии и информационные технологии для эффективного противодействия COVID-19 и другим новым опасным инфекциям".

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в РФ 103 случаев заражения британским штаммом коронавируса и 10 случаев заражения южноафриканским штаммом.

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РоссияПандемия COVID-19
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