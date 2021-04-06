Памятник 21-й дивизии Московского народного ополчения планируют открыть 6 мая

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Монумент 21-й дивизии Московского народного ополчения (МНО) планируется открыть на Кутузовском проспекте 6 мая. В этом году мемориально-патронатные акции у памятников дивизиям МНО состоятся в Москве, Смоленской, Калужской и Московской областях, сообщил ТАСС во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В рамках патриотической программы "Памяти Московского народного ополчения", которая реализуется по инициативе депутатов Мосгордумы, в феврале мы открыли монумент 18-й дивизии, память о которой не была увековечена в столице. 6 мая планируем открыть памятник 21-й дивизии на Кутузовском проспекте. В конце апреля благодаря поддержке Музея Победы 10 московских школьников - активистов школьного музея 2-й дивизии - отправятся в лагерь "Орленок" защищать честь Москвы на всероссийском форуме школьных музеев", - сказал Шапошников.

Кроме того, по инициативе Московской городской думы и столичного департамента образования в ближайшее время будет дан старт московскому городскому конкурсу школьных музеев военно-патриотической направленности, посвященному 80-летию Московского ополчения 1941 года.

"Следующий этап нашей программы будет связан с 9 Мая. Мы презентуем новую книгу об ополчении "В объективе фотоаппарата". Также будут организованы первые автобусные экскурсии для ветеранов и школьников по местам боев дивизий ополчения: ребята смогут своими глазами увидеть, где сражались и погибали их деды и прадеды, защищая Москву. На канале "Москва 24" запускается специальный проект, посвященный памяти МНО, который включает в себя сайт и серию документальных сюжетов", - сказал спикер.

Акции в регионах

По словам Шапошникова, мемориально-патронатные акции у памятников дивизиям МНО состоятся в Москве, Смоленской, Калужской и Московской областях. Акции будут проходить до конца года в памятные даты: 9 мая, 22 июня, 5 июля (день формирования дивизий), 11 октября (основной день памяти МНО, когда большинство ополченцев погибли в боях) и 5 декабря - в день начала контрнаступления в Битве за Москву.

"Летом наши школьники примут участие в работе поисковых отрядов. Будут готовить свои проекты для конкурса школьных музеев, итоги которого мы подведем в ноябре. Мы будем продолжать издавать книги, проводить конференции, круглые столы. Программа насыщенная, нам активно помогает правительство Москвы, ветеранские, общественные организации, сообщество родственников ополченцев", - заключил Шапошников.