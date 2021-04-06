Власти Италии заявили, что EMA может ограничить категории вакцинируемых AstraZeneca

РИМ, 6 апреля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может ограничить категории граждан, которых рекомендует вакцинировать препаратом шведско-британской компании AstraZeneca. Об этом сообщил во вторник заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери в радиоэфире Radio 24 .

"Возможно, что из соображений предосторожности ЕМА даст рекомендации, согласно которым вакцину от коронавируса AstraZeneca лучше не вводить определенной категории", - сказал чиновник. При этом он подчеркнул, что подобные ограничения не редкость для разных медикаментов. "Эта прививка была сделана огромному числу людей, тогда как случаи тромбоза невероятно редки. И нет никаких сомнений в том, что польза намного превышает риски", - добавил специалист.

По данным газеты La Repubblica, Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) проведет экстренное заседание для оценки случаев образования тромбов после введения дозы AstraZeneca. На данный момент в стране известно о 13 подозрительных случаях. В Европе на настоящий момент препарат получили 9,2 млн, образование тромбов зарегистрировано у 62 привитых, 14 закончились смертельным исходом, пишет издание. Пока замечено, что тромбозам подвержены люди, преимущественно женщины, в возрасте до 60 лет.

Глава департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери в интервью, опубликованном во вторник в газете Il Messaggero, не исключил связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов. Однако он отметил, что не известно, что провоцирует такую реакцию организма на препарат, а до окончательных выводов еще далеко.