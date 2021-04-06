Британский регулятор рекомендует продолжить применение вакцины AstraZeneca

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании должны продолжить вакцинировать население препаратом британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, несмотря на заявления представителя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о имеющейся связи между этой вакциной и образованием тромбов. Об этом во вторник сообщила радиостанция LBC со ссылкой на Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства.

Согласно заявлению регулятора, медицинские власти "тщательно и детально изучат" информацию об "очень редких и специфических видах тромбов" в случае с вакциной AstraZeneca. В то же время глава MHRA Джун Рейн призвала британцев "продолжить делать прививки, когда им предоставляется такая возможность".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, посещая во вторник завод AstraZeneca в Маклсфилде на северо-западе Англии, указал, что в вопросе применения препарата необходимо прислушиваться к позиции регулятора. "MHRA советует людям продолжать получать прививку, в том числе, вторую дозу", - подчеркнул глава правительства.

Глава департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери в опубликованном во вторник в итальянской газете Il Messaggero интервью не исключил связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов. Однако он отметил, что не известно, что провоцирует такую реакцию организма на препарат, а до окончательных выводов еще далеко.

В прошлом месяце после сообщений о том, что несколько человек из разных стран Европы, получивших вакцину AstraZeneca, умерли в результате образования тромбов в сосудах головного мозга, ряд государств временно приостановили использование препарата. Большинство из них начали вновь применять британскую вакцину после того, как MHRA и ЕМА объявили о ее безопасности и эффективности. В самом Соединенном Королевстве использование вакцины не останавливалось.

Ранее британский регулятор проинформировал, что в период до 24 марта включительно в стране было получено 30 сообщений о случаях образования тромбов после вакцины AstraZeneca, семь пациентов впоследствии умерли. При этом медицинские власти заявили, что пока нет данных, которые бы свидетельствовали о возможной взаимосвязи между применением вакцины AstraZeneca и тромбообразованием. Всего, по состоянию на 24 марта, жителям королевства было введено 18,1 млн доз этой вакцины.