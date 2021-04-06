В ГИБДД сообщили, что в Россию практически перестали ввозить автомобили из Армении

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Машин, которые ввозят из Армении, в России практически нет, остались лишь ранее ввезенные в страну. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

"Машин из Армении практически нет, это старые завозы. К тому же мы все равно выработали систему регистрации у себя владельцев таких транспортных средств в единой информационной базе", - сказал он.

Черников отметил, что теперь водителей, которые купили автомобиль по низким ценам и ввезли его из стран СНГ на территорию России, можно легко отследить. По его словам, при любой остановке водителя такого автомобиля все его данные вбиваются в информационную базу. Кроме того, такие автомобили можно отследить по камерам фотовидеофиксации. "Это сделано для того, чтобы водители не смогли скрыться от наказания в случае нарушений ПДД на территории России", - отметил глава ГИБДД.

Нарушители ПДД

Свыше 11 тыс. иностранным водителям, нарушившим правила дорожного движения в России, в прошлом году въезд в страну стал нежелательным, также рассказал Черников.

"В информационные базы Главного управления по вопросам миграции вносится такое определение - "о нежелательности пребывания на территории РФ". У нас в прошлом году 11,5 тыс. таких нарушителей направлено определение о нежелательности повторного въезда на территорию нашей страны", - уточнил он.

Черников отметил, что в настоящее время разрабатывается новый КоАП, где зафиксирована норма, согласно которой водителя - владельца транспортного средства, который выезжает за пределы России, на границе проверяют по базе, совершил ли он нарушения на территории РФ. "Ему предлагается оплатить штрафы все на месте, в случае, если он не оплачивает, то транспортное средство задерживается на специализированную стоянку. Человек остается без машины", - подчеркнул глава российской Госавтоинспекции.