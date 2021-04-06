В ВС заявили, что каждый пятый по делам частного обвинения оказывается невиновным

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Старейший в российском уголовном судопроизводстве институт частного обвинения - возможность гражданина напрямую обратиться в суд с требованием уголовного наказания - не соответствует современным стандартам судопроизводства и нарушает права лиц, которые без проверки могут сразу попасть на скамью подсудимых. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов, представляя на заседании Пленума ВС РФ проект поправок в УПК, исключающих из практики частный порядок уголовного преследования.

Старейшая форма суда

"Институт частного обвинения в уголовном судопроизводстве является одним из старейших, поскольку изначально уголовное преследование по всем преступлениям носило исключительно частный характер в виде уголовного иска физического лица, и лишь по мере развития государственности публичное обвинение (от лица государства) выделилось в самостоятельный и доминирующий вид уголовного преследования", - отметил Давыдов. Он напомнил, что порядок частного обвинения был закреплен в самом первом уголовном кодексе России - Уложении о наказаниях 1845 года, затем в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года, во всех советских процессуальных кодексах и в действующем УПК. К делам частного обвинения ранее, помимо оскорбления, клеветы и побоев, относились также дела об угрозах, насильственном завладении чужой недвижимостью, повреждении чужого имущества, самоуправстве, дела о кражах и мошенничестве между родственниками. На сегодняшний день таких составов всего осталось три - клевета, побои и причинение легкого вреда здоровью.

"Отдавая дань уважения процессуальному институту частного обвинения, следует признать, что сегодня в условиях динамичного развития законодательства, общественных отношений данный институт, на наш взгляд, перестал отвечать высоким современным стандартам уголовного судопроизводства", - подчеркнул Давыдов.

Потеря права на прощение без суда

В 2020 году по делам частного обвинения через суды прошли 9 997 лиц, из которых 3 931 лицо (около 40%) были осуждены, 556 оправданы и в отношении 5 448 (54%) дела были прекращены по различным основаниям, в том числе в отношении 3 тыс. лиц - за примирением сторон. "Ситуация, при которой из 100 возбужденных дел 54 прекращаются, сама по себе вызывает ряд вопросов как с точки зрения обоснованности возбуждения и уголовного преследования, так и с точки зрения эффективности защиты прав потерпевших", - заметил Давыдов.

Преимущества частного преследования, напомнил он, как правило, традиционно связывались с широкой свободой распоряжения потерпевшего своими процессуальными правами - от права по собственной воле инициировать привлечение к ответственности, права поддержания обвинения в суде и до права отказа от обвинения и примирения с потерпевшим. При уходе от частного порядка дела по этим статьям также будут возбуждаться только по заявлению потерпевшего, но он утратит право на отказ от обвинения и примирения, что влечет обязанность суда прекратить производство по делу.

По словам Давыдова, разработчики законопроекта "пришли к выводу, что гарантии частно-публичного обвинения все-таки в большей степени отвечают интересам потерпевших, обвиняемых и назначению уголовного судопроизводства в целом".

"Прекращение дела в связи с примирением как способ разрешения социального конфликта, безусловно, имеет значение по делам публичного обвинения, поскольку в данном случае преследование осуществляют публичные должностные лица, и от их полномочий и полномочий судов всецело зависит решение вопроса о прекращении дела в связи с примирением. Что касается дел частного обвинения, то здесь ситуация принципиально иная, поскольку вопрос о примирении может быть решен как до возбуждения уголовного дела, так и после", - отметил Давыдов.

"Если потерпевший от преступления отказывается от примирения, когда такая возможность разъясняется сторонам мировым судьей, настаивает на рассмотрении своего обвинения, а затем просит прекратить дело в связи с примирением, то не совсем понятна цель обращения за судебной защитой", - заметил он.

Невинно на скамью подсудимых

Отказ от частного обвинения повысит и гарантии от того, что человек необоснованно окажется подсудимым. "Возбуждение дела частного обвинения в отношении гражданина лишь в связи с самим фактом обращения в суд с заявлением, без проверки повода и оснований для возбуждения дела, без проверки наличия состава преступления всегда вызывало немало вопросов, - подчеркнул Давыдов. - Достаточно сказать, что только в прошлом году по реабилитирующим основаниям - в связи с отсутствием события (состава) преступления или непричастностью к совершению преступления - суды по делам частного обвинения прекратили уголовные дела в отношении 1 136 лиц и 547 были оправданы".

"Иными словами, 1 683 лица (каждый пятый обвиняемый по делам частного обвинения) были привлечены к уголовной ответственности по заявлениям потерпевших при отсутствии к тому достаточных оснований", - резюмировал он. По его словам, это "убедительно подтверждает актуальность изменения порядка уголовного преследования по делам об указанных преступлениях". В делах частно-публичного обвинения предусмотрена обязательная предваряющая возбуждение дела проверка сообщения о преступлении, а расследование в форме дознания позволит подтвердить наличие или отсутствие уголовно наказуемого деяния до передачи дела в суд.