Губернатор Орловской области Клычков стал наставником конкурса "Лидеры России"

ТАСС, 6 апреля. Губернатор Орловской области Андрей Клычков стал одним из наставников четвертого конкурса управленцев "Лидеры России". Глава региона поделится опытом с участниками трека "Государственное управление", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Андрей Клычков стал наставником трека "Государственное управление" четвертого конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", - говорится в сообщении.

Среди участников трека "Государственное управление" планируется выявить наиболее перспективных руководителей в возрасте до 55 лет. Среди обязательных условий для претендентов - наличие высшего образования и управленческого опыта не менее 2 лет. Победители трека смогут пройти стажировки и получить работу в федеральных и региональных органах государственной власти. При этом всем участникам дадут рекомендации для дальнейшего развития управленческих и профессиональных компетенций.

В 2021 году общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из них шесть основных ("Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии") стартовали 31 марта, два трека ("Международный", "Студенты") будут запущены в апреле. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.