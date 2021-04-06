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Пандемия COVID-19

Вакцинация от коронавируса началась уже в 190 странах

При этом 86 стран получили вакцину через международный механизм COVAX

ЖЕНЕВА, 6 апреля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса уже началась в 190 государствах, при этом 86 стран получили вакцину через международный механизм COVAX. Эти данные привел во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"В начале этого года я призвал все страны начать иммунизацию работников здравоохранения и других людей в первые 100 дней 2021 года. На этой неделе истекает 100 дней, и 190 стран и экономик приступили к вакцинации", - отметил он и добавил, что COVAX "уже поставил 36 млн доз в 86 государств и экономик", а на нынешней неделе их число может достигнуть 100.

Как подчеркнул глава ВОЗ, "никто не должен быть оставлен в стороне в борьбе против COVID-19". "[Нерешенность проблемы] наращивания производства и равного распределения остается главным барьером на пути прекращения острой фазы пандемии", - констатировал Гебрейесус.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для стран с невысокими доходами. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

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