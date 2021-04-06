Филиал ГИМ в Туле разработал пеший маршрут на тему истории города XVI-XX веков

ТАСС, 6 апреля. Филиал Государственного исторического музея (ГИМ) разработал новый полуторачасовой пешеходный маршрут по центру Тулы, в который включат посещение нескольких достопримечательностей и рассказ об истории города XVI-XX веков. Об этом сообщила во вторник пресс-служба филиала музея.

"Один из объектов экскурсии - кремль, его история и архитектура, которая сродни архитектуре средневековых европейских замков. Через Крестовоздвиженскую площадь путешественники выйдут на нынешнюю улицу Металлистов, которая раньше носила название одной из башен кремля - Пятницкой. История этой купеческой улицы, ее домов и их владельцев тоже будет представлена", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

В полуторачасовой маршрут также включено посещение Казанской набережной, с которой открывается вид на Упу и Тульский оружейный завод. "Это повод рассказать еще об одной тульской достопримечательности - Ивановском канале, который соединял верховья Оки через приток Упы с Доном. Одна из плотин судоходного гидротехнического сооружения в России времен Петра Первого как раз находится в исторической черте", - отметили в пресс-службе.

Первая пробная экскурсию состоится 9 апреля, планируется, что на постоянной основе их начнут проводить с 17 апреля, добавили в пресс-службе.

Филиал ГИМ в музейном квартале Тулы создан в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля, открыт 27 сентября 2020 года. "Шедевры и реликвии ГИМ" стал первым крупным выставочным проектом, в рамках которого было представлено более 260 экспонатов, связанных с различными периодами отечественной истории. На базе филиала также организован ряд просветительских и образовательных программ, в том числе курсы по обществознанию, отечественной истории для школьников.