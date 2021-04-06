ВОЗ поддержала сертификацию вакцинации как средства передачи медицинской информации

ЖЕНЕВА, 6 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает сертификацию вакцинации в качестве средства передачи медицинской информации о состоянии здоровья людей. Об этом заявил во вторник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Другое дело - как использовать данную информацию вне медицинской карточки, - отметил он. - Должен ли требоваться сертификат, чтобы путешествовать или ходить в школу? Этот вопрос является очень сложным".

"Требование сертификатов может способствовать сокращению распространения инфекции, - заметил специалист. - Однако в то же время возникают вопросы, связанные со справедливостью. Требование сертификатов может привести к усилению неравенства, а та страна, у которой нет вакцин, может оказаться изолированной".

Поэтому на данный момент рекомендация ВОЗ заключается в том, что требование документа о вакцинации не должно осуществляться для международных поездок, сказал Райан. "Данная рекомендация действует до 15 апреля, - сказал он. - И мы в скором времени обновим данную информацию".