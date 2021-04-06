Медики в Белгороде вылечили пациента со 100-процентным поражением легких после COVID-19

ТАСС, 6 апреля. Медики ковидного госпиталя в Белгородской области вылечили и выписали во вторник 70-летнего пациента со 100% поражения легких, за жизнь которого они боролись более двух месяцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Из ковидного госпиталя выписался пациент, у которого было диагностировано стопроцентное поражение легких. Лечение продолжалось 65 дней, и более 40 суток жизнь пациента поддерживалась с использованием аппарата ИВЛ", - говорится в сообщении.

По словам завотделением анестезиологии и реанимации второй городской больницы Белгорода Александра Анацкого, мужчина поступил в больницу с коронавирусом четвертой степени тяжести и поражением легочной ткани на 100%, прошел все этапы дыхательной недостаточности "от простой маски до полного замещения дыхательной функции". В день выписки пациент отметил 70-летие, в ближайшее время ему предстоит заново научиться ходить, пройти неврологическую и физическую реабилитацию, восстановительную физиотерапию.

По данным оперативного штаба региона, к 6 апреля в Белгородской области выявили 34 791 случай заражения коронавирусом, выздоровели 32 516 человек, 576 пациентов умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, запрет на ночные развлекательные мероприятия, до 20 апреля - обязательный режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет.