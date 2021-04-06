Захарова: Россия продолжит вместе с ВОЗ изучать причины возникновения коронавируса

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россия нацелена на продолжение сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в изучении причин появления коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с презентацией итогового доклада миссии международных экспертов ВОЗ по изучению источника возникновения новой коронавирусной инфекции.

"Итоговый доклад стал результатом кропотливой работы всей группы. В нем нашли отражение различные взгляды, подходы к возникновению новой коронавирусной инфекции. Отражена и наша точка зрения, - подчеркнула Захарова. - Важно, что в документе намечен путь для дальнейшей работы и международного сотрудничества по изучению причин возникновения COVID-19. Речь идет о совместных исследованиях в области окружающей среды, зоонозов, генетики и иммунологии. Будем готовы к взаимодействию с партнерами на этих направлениях".

Доклад международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе-феврале с целью выяснения происхождения возбудителя COVID-19 был опубликован на прошлой неделе, в нем специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении COVID-19. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса от животного к другому животному, а затем к человеку, а наименее вероятным - лабораторное происхождение SARS-CoV-2.