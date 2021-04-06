Регулятор США внесет ясность в ситуацию с побочными эффектами вакцины AstraZeneca

По его словам, в настоящий момент сложилась некоторая "неразбериха" вокруг указанной вакцины. "Наиболее простой способ уладить все эти вопросы заключается в том, что AstraZeneca будет и сейчас находится в процессе передачи своих данных в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов [при Министерстве здравоохранения и социальных служб] США [FDA] для подачи заявки на регистрацию ее вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. FDA <...> тщательно проверяет все данные так, как ни одна другая организация. Когда они объявят свое решение относительно разрешения [на использование препарата] <...>, тогда, думаю, многие из вопросов, которые задают люди относительно возможности образования тромбов, побочных последствий [применения вакцины и ее] эффективности <...>, ответы на эти вопросы будут даны", - сказал главный инфекционист США, выступая по видеосвязи в Национальном клубе печати в Вашингтоне

Во вторник глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero не исключил связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов. При этом он отметил, что не известно, что могло бы спровоцировать такую реакцию организма на препарат, а до окончательных выводов еще далеко.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся, однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено. Всемирная организация здравоохранения также призвала продолжать применение этой вакцины, отметив, что на тот момент не было выявлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов.