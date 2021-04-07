Amnesty International заявила, что пандемия усугубила системное неравенство в мире

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса показала, что в мире существует системное неравенство и угнетение, ставшие результатом несовершенства международной политической системы. Об этом говорится в ежегодном докладе, опубликованном в среду неправительственной организацией Amnesty International.

"Пандемия COVID-19 резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями", - считает генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар. По ее мнению, "мир в хаосе", а политикам уже невозможно отрицать, что "социальные, экономические и политические системы распались".

Проблемы в Европе, Центрольной Азии и США

Власти ряда стан Европы и Центральной Азии используют пандемию для расширения своих полномочий, подавления свобод и игнорирования обязательств в области прав человека, считают составители доклада, в котором анализируется ситуация с правами человека в 149 странах. Его авторы обращают внимание на то, что из-за пандемии чрезвычайное положение было введено почти в половине стран региона, и не менее 10 государств отступили от положений Европейской конвенции по правам человека. Признавая, что в кризисной ситуации такие шаги могут быть допустимы, правозащитники настаивают, что "ограничения должны быть временными, необходимыми и соразмерными".

При этом в организации полагают, что лидеры ряда стран региона "злоупотребляли существующими и новыми правовыми нормами, чтобы ограничивать свободу выражения мнений". Среди таких стран названы, в частности, ряд государств бывшего СССР, Венгрия, Польша, Румыния, Франция.

Amnesty International считают запоздалой реакцию руководства Белоруссии на пандемию и объясняет этим падение популярности президента Александра Лукашенко. Касаясь ситуации на Украине, правозащитники отмечают, что соблюдение права на здоровье в стране "оказалось под угрозой из-за значительной нехватки СИЗ [средств индивидуальной защиты] во время пандемии". При этом семьи умерших медицинских работников сталкивались с проволочками при попытках получить компенсацию.

Касаясь в целом ситуации в ЕС, авторы доклада также указывают на то, что авторитет сообщества упал в результате разлада во внутренних и внешних отношениях, вызванного нарушениями прав человека в области миграции.

Как отмечается в 191-страничном докладе, пандемия особенно негативно сказалась на этнических меньшинствах, беженцах, пожилых людях и женщинах. НПО обращает внимание на то, что Европа и Центральная Азия сильно пострадали от пандемии - "к концу года в регионе было зафиксировано около 27 млн случаев заболевания и 585 тыс. смертей, что составляет почти треть от общемировых показателей".

Составители доклада раскритиковали лидеров богатых стран, в том числе США, "которые, действуя в обход международного сотрудничества, скупили большую часть вакцин в мире, почти ничего не оставив остальным странам". Кроме того, по их мнению, в целом ситуация с правами человека в Соединенных Штатах усугубилась в 2020 году в последние месяцы президентства Дональда Трампа. В Amnesty International также отметили, что "за 2020 год федеральное правительство осуществило более чем в три раза больше казней, чем за весь период с 1977 по 2019 год".