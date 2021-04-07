Австралия попросила ЕС разрешить поставку в страну 3,8 млн доз вакцины от COVID-19

СИДНЕЙ, 7 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал в среду Европейский cоюз (ЕС) снять ограничения на поставку в страну 3,8 млн доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca, контракт об экспорте которых был заключен в сентябре 2020 года.

"Если ЕС действительно намерен предоставить лицензию на экспорт вакцины и поставить 3,8 млн доз в Австралию, то мы настоятельно рекомендуем это сделать", - цитирует агентство Reuters выступление на пресс-конференции главы правительства. По словам Моррисона, Австралия намерена передать 1 млн доз вакцины из партии Папуа - Новой Гвинее, где на фоне пандемии COVID-19 возник гуманитарный кризис.

Как сообщал ранее премьер, Австралия не получила более 3 млн доз вакцин, на которые она рассчитывала в январе. Это привело к тому, что проведение кампании по вакцинации населения страны отстало от графика на 83%.

Как отмечает Reuters, в Австралии число инфицированных за время пандемии коронавируса составляет 29 400, количество летальных исходов достигло 999. Ввиду небольшого масштаба эпидемии вакцинация в стране началась значительно позже, чем в некоторых других государствах. В настоящее время австралийские власти изыскивают возможности ускорить вакцинацию.

Большинство из почти 26-миллионного населения Австралии должно по плану правительства получить препарат AstraZeneca. 50 млн доз этого препарата выпустят местные фармацевтические предприятия. Около 2,5 мл доз уже произведены и готовы к распределению по пунктам вакцинации для начала прививок в мае. Австралийское правительство планирует вдвое увеличить количество центров вакцинации в стране на этой неделе, чтобы предоставить каждому жителю до конца октября минимум одну дозу вакцины от COVID-19.