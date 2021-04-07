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Пандемия COVID-19

Великобритания приступает к вакцинации населения от коронавируса препаратом Moderna

Глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил, что 60% граждан страны уже получили как минимум одну дозу вакцины из тех, что были одобрены ранее

ЛОНДОН, 7 апреля. /ТАСС/. Великобритания 7 апреля начнет вакцинировать граждан препаратом от коронавируса, разработанным американским производителем Moderna. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на главу Минздрава Соединенного Королевства Мэтта Хэнкока.

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"Я рад, что сегодня мы можем начать внедрение вакцины Moderna в Западном Уэльсе", - приводит Reuters слова министра.

Хэнкок также сообщил, что 60% граждан Соединенного Королевства уже получили как минимум одну дозу вакцины из тех, что были одобрены в стране ранее, и призвал прививаться при первой же возможности. Второй дозой к настоящему моменту привиты 5,4 млн человек. В стране делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также AstraZeneca и Оксфордского университета.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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