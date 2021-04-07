Пробные экзамены проведут для московских учеников девятых и 11-х классов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Тренировочные экзамены в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации организуют для столичных выпускников девятых и 11-х классов. Школьники познакомятся со всеми этапами проведения экзаменов, об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"10 и 17 апреля пройдут тренировочные мероприятия по математике с участием девятиклассников. А у выпускников 11-х классов будет возможность принять участие в тренировочных мероприятиях по английскому языку 17 и 24 апреля (письменная и устная части - прим. ТАСС), по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме - 15 мая", - сказала руководитель регионального центра обработки информации (РЦОИ) города Оксана Карклина, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что школьники смогут отработать организационные и технологические процедуры, которые предусмотрены при проведении экзаменов в 2021 году. Однако подача апелляции о несогласии с выставленными баллами в этом случае не предусмотрена. Результаты экзамена появятся в личных кабинетах учеников на официальном портале мэра и правительства Москвы. В тренировочных экзаменах будут задействованы руководители пунктов проведения экзаменов, члены государственной экзаменационной комиссии, технические специалисты, организаторы и ассистенты.