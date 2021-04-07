Коэффициент распространения коронавируса в РФ опустился ниже единицы впервые с 2 апреля

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду впервые с 2 апреля опустился ниже единицы и составил 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель находится ниже единицы также в восьми из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Исключениями стали Свердловская и Воронежская области, где он составил соответственно 1,03 и ровно 1.

В Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской области и Красноярском крае коэффициент равен 0,99, в Архангельской и Московской областях - 0,98, в Иркутской области - 0,96. В Нижегородской области показатель снизился до 0,89 - минимального уровня с 31 марта.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.