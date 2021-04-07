Почти 50% россиян на удаленке предпочли комбинированную занятость

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Почти половина россиян, работавших удаленно, предпочли гибридную форму занятости, когда человек может работать и из офиса, и дистанционно. Об этом сообщил глава Роструда Михаил Иванков в интервью программе "Поздняков" , опубликованном в среду на сайте телеканала НТВ.

"В начале 2021 года на нашем портале "Работа в России" провели опрос об отношении к дистанционной занятости. Среди тех, кто работал дистанционно, 25% сказали, что готовы продолжать дальше работать дистанционно. 49% предпочли форму гибридной занятости, когда человек работает и в офисе, и дистанционно", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в Роструде, опрос проводился среди 15 тыс. работников, которые столкнулись с удаленной занятостью. При этом каждый четвертый отметил, что и дальше предпочтет работать из дома. Еще 49% выбрали бы для себя смешанный режим. Кроме того, более трети участников опроса (38%) заявили, что готовы потратить сэкономленное на дороге время на обучение и получение еще одной специальности.

Закон о регулировании дистанционной работы в России вступил в силу 1 января. Он содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.