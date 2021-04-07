Около 20 тыс. жителей Подмосковья нашли работу через службу занятости с начала года

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек трудоустроились с начала года в Московской области с помощью областной службы занятости. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Заявленная работодателями потребность с начала года составила 33,3 тыс. вакансий, причем 73% - по рабочим профессиям. Всего с начала года через областную службу занятости трудоустроилось 19,8 тыс. жителей Московской области", - говорится в сообщении.

Как рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, которую цитирует пресс-служба, сейчас в областном банке вакансий размещено 55,3 тыс. вакансий, из них 73% - по рабочим профессиям, а 99,5 % - с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области.

"В 2021 году в областную службу занятости населения было подано 42 тыс. заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 39,8 тыс. человек, за профессиональной ориентацией - более 10 тыс. человек", - сообщила Фаевская.