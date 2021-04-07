Крым подаст иск к Порошенко за водную и энергетическую блокады полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Крымские власти подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами. Об этом сообщается в среду на сайте Госсовета Крыма со ссылкой на главу комитета по законодательству Сергея Трофимова.

"Первым этапом в данной работе является подготовка заявления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных физических лиц, которые совершали деяния, направленные на перекрытие Северо-Крымского канала, а также организацию энергетической, продовольственной и транспортной блокад. Во всех случаях подтверждено фактами участие пяти лиц: Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова и Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за такие деяния предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством не только Российской Федерации, но и Украины, "поэтому правоохранительным органам соседнего государства есть над чем поработать".

"Совершенные ими в 2014-2015 годах действия попадают под конкретные статьи Уголовного кодекса: террористический акт; содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма; организация террористического сообщества и участие в нем; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; диверсия, а также статья, имеющая отношение к международным преступлениям, - экоцид", - приводятся в сообщении слова Трофимова.

Добавляется, что на следующем этапе планируется привлечь к гражданско-правовой материальной ответственности конкретных юридических и физических лиц, способствовавших перекрытию Северо-Крымского канала. "После проведения дополнительных расчетов предварительная сумма ущерба составляет около 1,5 трлн рублей. Безусловно, озвученные цифры должны быть подтверждены необходимыми документами. По итогам подготовки всей необходимой базы иск будет направлен в арбитражный суд", - цитирует пресс-служба главу комитета.

По данным Госсовета, третий этап работы предусматривает привлечение данных лиц и Украины как государства к международно-правовой ответственности. Отмечается, что зафиксированы факты нарушения ряда международных договоров, участником которых является Украина. "Действия соседнего государства и его конкретных должностных лиц были направлены на причинение тяжкого вреда экологии Крыма, ущемление прав и свобод практически 2 миллионов человек, проживающих на территории Республики Крым", - подчеркнули в Госсовете.

Блокады Крыма

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей.