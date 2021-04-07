Конституционный суд Украины признал незаконным уменьшение пенсий чернобыльцам

КИЕВ, 7 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующей основному закону страны норму, по которой с 2015 года сокращен гарантированный государством минимальный размер пенсий пострадавшим вследствие катастрофы в Чернобыле. Это решение суда стало первым с начала конституционного кризиса на Украине, сообщила в среду представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря в Telegram.

"Конституционный суд <...> сегодня принял первое с начала конституционного кризиса решение по конституционной жалобе относительно неконституционности отдельных положений закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы", - написала она и уточнила, что суд согласился с позицией заявителей.

Совгиря напомнила, что предметом оспаривания стала норма закона, действующая последние пять лет. "Согласно указанному закону, с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий, которые назначались по этому закону. В конституционной жалобе утверждалось, что таким образом был существенно уменьшен гарантированный государством минимальный размер пенсий, что свидетельствует о нарушении обязательств государства по обеспечению социальной защиты заявителей", - отметила она.

Жалоба находилась на рассмотрении КСУ с сентября 2018 года.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС (близ города Припяти Украинской ССР, ныне Украина) при плановой остановке одного из энергоблоков произошел взрыв реактора РБМК-1000. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение 1986 года. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории СССР. Катастрофа на ЧАЭС стала крупнейшей в истории атомной энергетики, в ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек.

Конституционный кризис

Конституционный кризис на Украине начался после того, как 27 октября 2020 года КСУ признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Это вызвало резкую реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который назвал это решение угрозой для нацбезопасности. Позже Верховная рада утвердила компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. 19 января Госбюро расследований Украины предъявило Тупицкому обвинение по статьям о даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля, а суд запретил Тупицкому появляться на рабочем месте.

27 марта Зеленский отменил указ президента Украины Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Тупицкий подал иск об обжаловании этого решения, который 5 апреля был принят к рассмотрению Верховным судом. Для рассмотрения этого вопроса на 12 апреля КСУ созывает специальное пленарное заседание.

Как пояснил в беседе с ТАСС директор Украинского института политики Руслан Бортник, решение президента отменить указ о назначении Тупицкого на должность судьи этой инстанции может завершить конституционный кризис в стране, однако оно делает суд зависимым, что играет против общества.