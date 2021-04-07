Песков не стал оценивать решение EMA проверить "Спутник V" на соблюдение этических норм

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Кремль не знает, являются ли проверки вакцин на соответствие этическим и научным международным стандартам обычной практикой Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), а за оценкой такого решения регулятора в отношении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" лучше обратиться в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям такого рода, он заметил: "Честно говоря, мы не знаем, является ли это обычной практикой европейского агентства или не является". "Я просто, естественно, не владею такой информацией", - пояснил представитель Кремля.

По его словам, этот вопрос лучше задать РФПИ, который "находится в непосредственном контакте [с регулятором] и который принимал участие в подготовке всех необходимых документов, данных и информации, которые связаны с процессом регистрации этой вакцины в ЕС". "Поэтому я не могу дать этому оценку", - резюмировал Песков.

Он добавил, что не знает, применялись ли аналогичные процедуры в отношении других вакцин. "В первую очередь - тех, которые уже получили соответствующее разрешение в ЕС, - пояснил пресс-секретарь российского лидера. - Но лишний раз, наверное, есть смысл повторить, что все-таки это одна из самых популярных вакцин в мире - "Спутник V", которая пользуется огромным спросом во многих государствах".

Песков также отметил, что оценку решению ЕМА нужно давать в зависимости от того, "насколько это является неотъемлемой частью процесса регистрации". "Если это какой-то экстраординарный [случай], наверное, должны быть какие-то пояснения. Может быть, это касается всех вакцин. Я просто не знаю, поэтому не могу точно на это ответить", - заключил Песков.

Газета Financial Times 6 апреля сообщила о том, что ЕМА на следующей неделе начнет проверку соответствия проведения клинических исследований "Спутника V" этическим и научным международным стандартам.