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Пандемия COVID-19

Sky: в Австралии женщина умерла после вакцинации препаратом Pfizer

По данным телеканала, инцидент произошел в доме престарелых

ТАСС, 7 апреля. Пожилая женщина умерла через несколько часов после вакцинации от коронавируса препаратом американской компании Pfizer в штате Квинсленд. Об этом в среду сообщило местное отделение телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, инцидент произошел в доме престарелых. Отмечается, что на данный момент нет точной информации о том, есть ли связь между вакцинацией и смертью 82-летней пациентки. Известно, что у женщины были проблемы со здоровьем, в том числе заболевание легких.

С 22 февраля Австралия реализует национальную программу вакцинации против коронавируса. В стране применяется препарат консорциума компаний Pfizer - BioNTech и местная вакцина, произведенная биотехнологической компанией CSL Limited в Мельбурне по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

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АвстралияПандемия COVID-19
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