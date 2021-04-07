Турпоток в Ингушетию увеличился на 20% в первом квартале 2021 года

МАГАС, 7 апреля. /ТАСС/. Поток туристов в Ингушетию увеличился за первый квартал 2021 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета по туризму региона Беслан Мизиев.

"Если делать сравнительный анализ с прошлым годом, то туристический поток в первом квартале 2021 года увеличился на 20% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Сейчас увеличивается как количество средств размещения в регионе, так и ведется работа над повышением качества и разнообразия спектра оказываемых услуг", - сказал Мизиев.

По его словам, в рамках проводимой комитетом работы на базе одного из крупнейших отелей региона открылся туристско-информационный центр, который будет предоставлять информацию о турах по равнинной и горной Ингушетии, а также услуги гидов и переводчиков.

"Постояльцы отеля смогут получить полный спектр услуг - от конных прогулок до крупных экскурсий. Также в этом году на курорте "Армхи" открылся первый апарт-отель, ожидается открытие в республике еще двух гостевых домов. Если говорить об имиджевых массовых мероприятиях, то мы продолжим работу по проведению массовых велопоходов, забегов по равнинной и горной части региона. В конце мая мы откроем в горах летний туристический сезон крупным мероприятием", - добавил собеседник ТАСС.

Мизиев отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в регионе отмечался большой прирост туристов.