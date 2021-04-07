Более 28 тыс. бюджетных мест подготовили вузы Петербурга для абитуриентов в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Университеты Санкт-Петербурга получили 28 650 бюджетных мест для поступающих на бакалавриат и специалитет в этом году. Это почти на 1 тыс. мест больше, чем было в 2020 году, сообщил председатель Комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов в региональном пресс-центре ТАСС в среду.

"Если мы говорим о бюджетных местах и очном отделении на 2021 год, то количество мест увеличилось более чем на 1 тыс. по разным направлениям подготовки и составило 28 650 на данный момент. Я имею в виду все высшие гражданские учебные заведения, места на бакалавриат и специалитет", - сказал Максимов.

Он уточнил, что в 2021 году больше всего контрольные цифры увеличились на направлении "Инженерное дело и технологии, технические науки" (на 538 мест), "Здравоохранение и медицинские науки" (около 390 мест), "Сельхознауки" (более 90 мест), "Искусство и культура" (около 75 мест), "Образование и педагогические науки" (28 мест).

"В течение последних трех-четырех лет у нас стабильная ситуация - в среднем около 71% поступают абитуриенты, которые приезжают из регионов России. На остальные места поступают жители Санкт-Петербурга", - отметил Максимов.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что приемная кампания в вузы РФ должна начаться не позднее 20 июня. В этом году у абитуриентов при поступлении в вузы будет больше возможностей, как и у вузов по проведению приема на обучение. Так, введена возможность проведения общего конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Кроме того, прием документов в электронной форме, наряду с поданными лично или по почте, становится обязательным способом для вузов. Зачисление будет проводиться в два этапа, а не в три.