Депутат Молдавии оспорил в суде конституционность чрезвычайного положения в стране

КИШИНЕВ, 7 апреля. /ТАСС/. Молдавский депутат Октавиан Цыку оспорил в Конституционном суде (КС) постановление парламента о введении в стране чрезвычайного положения (ЧП) с 1 апреля по 31 мая. Соответствующий запрос в среду был зарегистрирован в КС.

"Чрезвычайное положение было введено с нарушениями процедур и противоречит конституции. Правительство в том статусе, в котором оно находится сегодня, не могло предложить парламенту ввести чрезвычайное положение, а парламент не мог инициировать соответствующий проект решения. <...> Были нарушены несколько статей конституции", - объяснил свою позицию Цыку. Он считает, что многие граждане страны не согласны с решением ввести данный режим несмотря на ухудшение эпидемической ситуации.

В феврале в Молдавии выросло число пациентов с осложнениями после коронавируса, что увеличило до критического уровня нагрузку на медицинских работников. Как пояснил исполняющий обязанности премьер-министра Аурел Чокой, режим ЧП позволяет ограниченному в полномочиях кабинету министров более эффективно перераспределять бюджетные средства, регулировать деятельность экономических агентов, ограничивать контакты между людьми и прибегать к другим мерам контроля над эпидемической ситуацией.

С введением ЧП были ужесточены некоторые ограничения. Правительство Молдавии предписало государственным и частным предприятиям перевести 70% сотрудников на удаленный режим работы. Образовательные учреждения в населенных пунктах, где регистрируется быстрое распространение коронавируса, также переведены на дистанционный режим, но детские сады продолжают работать штатно. В городах Кишинев и Бельцы в ночное время действует комендантский час.

В республике запрещены все массовые мероприятия, жителям нельзя находится в парках, на спортивных и детских площадках. На особый режим работы переведены торговые центры и магазины.