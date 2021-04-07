Патрушев отметил важность диалога РФ и США в сфере науки и гуманитарного сотрудничества

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Взаимодействие с США по линии Совета безопасности России продолжается, при этом важно вести между странами диалог в сфере науки, культуры и гуманитарного сотрудничества. Эти направления незаслуженно отодвигаются на второй план, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

Отвечая на вопрос, планируется ли продолжать контакты с США по линии СБ РФ, Патрушев заметил: "Они продолжаются". "В конце марта, в частности, у меня состоялся телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности господином [Джейком] Салливаном", - напомнил он.

Секретарь Совбеза России обратил внимание на то, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. "Кстати, она прошла в спокойной, деловой атмосфере, общались достаточно обстоятельно и конструктивно, - добавил он. - Подобные контакты проходят и по линии наших заместителей, и на экспертном уровне".

При этом, как считает Патрушев, "диалог не нужно ограничивать одними лишь официальными переговорами". "Есть еще и так называемая дипломатия второго трека, и потенциал у нее весьма солидный", - указал он, пояснив, что имеет в виду "контакты между научными сообществами двух стран, в сфере культуры, искусства, гуманитарного сотрудничества".

Эти направления партнерства часто незаслуженно отодвигаются на задний план, заметил секретарь российского Совбеза. "А ведь именно на этом уровне закладываются основы взаимного уважения и доверия, дефицит которого сегодня наблюдается в отношениях России и США", - заключил он.