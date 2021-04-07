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В Крыму планируют сделать выборными должности глав местных администраций с 2024 года

В данный момент глав городов и районов в республике назначают на должность по итогам конкурса

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Порядок назначения глав муниципальных администраций в Крыму планируется изменить с 2024 года, сделав их должности выборными, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В настоящее время глава города или района в Крыму назначается на должность по итогам конкурса. Кандидатов, которые будут предложены местным советам, отбирает специальная конкурсная комиссия. Депутаты утверждают одного из кандидатов.

"Совместно с председателем Государственного совета Республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым приняли решение выдвинуть инициативу, которая предполагает изменение системы выбора глав администраций с 2024 года", - написал Аксенов.

Он пояснил, что должность станет выборной. "Считаю необходимым расширить участие крымчан в политических процессах в Республике Крым и дать нашим гражданам возможность реализовать свое волеизъявление", - отметил глава региона.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКонстантинов, Владимир АндреевичКрым
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